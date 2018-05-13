Kaan Ayhan takımını Bundesliga'ya taşıdı!
Nürnberg ile Fortuna Düsseldorf, Almanya 2. Ligi'nin 34.ve son hafta maçında karşı karşıya geldi.
KAAN AYHAN ŞAMPİYONLUĞU GETİREN GOLÜ ATTI
Karşılaşmada Düsseldorf'a şampiyonluğu getiren golleri 37.dakikada Takashi Usami, 60.dakikada Niko Giesselmann ve 90.dakikada Kaan Ayhan kaydederken, Nürnberg'in gollerini ise 6.dakikada Geord Margreitter ile 12.dakikada Leibold attı.
?FORTUNA DÜSSELDORF ŞAMPİYON OLDU
Alınan bu sonucun ardından Kaan Ayhan'ın takımı Fortuna Düsseldorf 63 puanla ligi zirvede tamamladı ve Almanya 1. Ligi'ne yükseldi. 60 puanla 2.sırada kalan Nürnberg de yine Bundesliga'ya dönen ikinci takım oldu.
Ajansspor
- 13.5.2018 18:43
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Ali Fatinoğlu’ndan şok iddia
Toplam 2
Yorum
kadir başkan adayı olmuşsun saçma saçma laf etme.Kimden duyduysan açıkla.Yoksa konuşma.Sana başkanlık yakışmıyor.insanları birbirine düşman etme.
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
Aslan Yaziklar olsunda futbolcularinin sezon sonu sakatlanma görüntüleri söylentiyi dogrular gibi degilmi E.BULUTsaha icine müdahaleleri nedendi?
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
misafir Hoş bir durum değil. Bu sözleri söyleyen zaten GS başkanı olamaz.
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