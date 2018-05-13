Kaan Ayhan takımını Bundesliga'ya taşıdı! – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    takımını Bundesliga'ya taşıdı!

    Kaan Ayhan takımını Bundesliga'ya taşıdı!

    Nürnberg ile , 2. Ligi'nin 34.ve son hafta maçında karşı karşıya geldi.

    Nürnberg ile , 2. Ligi'nin 34.ve son hafta maçında karşı karşıya geldi. Max-Morlock-Stadion'da oynanan ve kadın hakem Bibiana Steinhaus'un yönettiği maçta gülen taraf, 2-0 geriye düşmesine karşın 3-2'lik skorla Fortund Düsseldorf oldu. Böylelikle Düsseldorf, ligde şampiyonluğa ulaştı.

    KAAN AYHAN ŞAMPİYONLUĞU GETİREN GOLÜ ATTI
    Karşılaşmada Düsseldorf'a şampiyonluğu getiren golleri 37.dakikada Takashi Usami, 60.dakikada Niko Giesselmann ve 90.dakikada kaydederken, Nürnberg'in gollerini ise 6.dakikada Geord Margreitter ile 12.dakikada Leibold attı.

    ?FORTUNA DÜSSELDORF ŞAMPİYON OLDU
    Alınan bu sonucun ardından Kaan Ayhan'ın takımı Fortuna Düsseldorf 63 puanla ligi zirvede tamamladı ve Almanya 1. Ligi'ne yükseldi. 60 puanla 2.sırada kalan Nürnberg de yine Bundesliga'ya dönen ikinci takım oldu.

    Ajansspor
    1. 13.5.2018 18:43
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