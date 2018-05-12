Tayfun Korkut, sezonu Bayern Münih galibiyetiyle kapattı
Bundesliga'nın son haftasında Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart, şampiyon Bayern Münih'i 4-1 mağlup ederek ligi 7. sırada tamamladı.
Bundesliga'nın son haftasında oynanan maçların ardından Avrupa kupalarına katılacak takımlar ve küme düşecek takımlar belli oldu.
Sezonun son haftasında Türk Teknik Direktör Tayfun Korkut'un çalıştığı Stuttgart, şampiyon Bayern Münih'e konuk oldu. Korkut'un öğrencileri Alman devi Bayern Münih'i Ginczek (2), Donis ve Akolo'nun golleriyle 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin tek sayısını ise Tolisso kaydetti. Bu sonuçla Stuttgart sezonu 7. sırada bitirdi.
Bayern Münih, Almanya Federasyon Kupası'nı kazanırsa, Tayfun Korkut'un takımı UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanacak.
HAMBURG, KÖLN VE WOLFSBURG KÜME DÜŞTÜ
Bundesliga'da sezonun son haftasında küme düşenlerin yanı sıra, Avrupa kupalarına gidecek takımlar da belli oldu. Bayern Münih, Schalke, Hoffenheim ve Borussia Dortmund önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırken, Bayer Leverkusen ve Leipzig Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.
Hamburg, Köln ve Wolfsburg ise yeni sezonda Bundesliga'da olmayacak.
Hamburg, 55 yıllık Bundesliga tarihinde en çok maç oynayan ve küme düşmemiş tek takım konumundaydı.
Öte yandan ligin gol kralı ise 29 golle en Lewandowski olurken, onu 15 golle Nils Petersen takip etti.
- 12.5.2018 20:23
- Güncelleme: 12.5.2018 20:24
-
G.Saray’ı bırakma
Toplam 2
Yorum
Blackson Terim gelmeden önce bende gönderilmeli artık diyordum ama taffarel ile eski günlerine geri döndüğünün sinyallerini verdi.
-
Fenerbahçe Kulübü, kongre tarihini açıkladı
Toplam 2
Yorum
ergin Allahim sen bizi bu bela baskandan kurtar, artik FB lilegimden utaniyorum
-
Beşiktaş'ta 7 isim gönderiliyor! Listenin başında Negredo ve Lens var
Toplam 6
Yorum
TARAFTAR Negredo,Lens,Lowe,Boyko,Aras Beşiktaş'a uymadılar Gökhan Töre ve Velin'nin dönüşleri zor görünüyor.
Tayfun Korkut, sezonu Bayern Münih galibiyetiyle kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.