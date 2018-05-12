Tayfun Korkut, sezonu Bayern Münih galibiyetiyle kapattı – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mayıs 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    , sezonu galibiyetiyle kapattı

    Tayfun Korkut, sezonu Bayern Münih galibiyetiyle kapattı

    Bundesliga'nın son haftasında 'un çalıştırdığı Stuttgart, şampiyon 'i 4-1 mağlup ederek ligi 7. sırada tamamladı.

    Bundesliga'nın son haftasında 'un çalıştırdığı Stuttgart, şampiyon 'i 4-1 mağlup ederek ligi 7. sırada tamamladı.

    Bundesliga'nın son haftasında oynanan maçların ardından Avrupa kupalarına katılacak takımlar ve küme düşecek takımlar belli oldu.
    Sezonun son haftasında Türk Teknik Direktör Tayfun Korkut'un çalıştığı Stuttgart, şampiyon Bayern Münih'e konuk oldu. Korkut'un öğrencileri Alman devi Bayern Münih'i Ginczek (2), Donis ve Akolo'nun golleriyle 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin tek sayısını ise Tolisso kaydetti. Bu sonuçla Stuttgart sezonu 7. sırada bitirdi.

    Bayern Münih, Almanya Federasyon Kupası'nı kazanırsa, Tayfun Korkut'un takımı UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanacak.

    HAMBURG, KÖLN VE WOLFSBURG KÜME DÜŞTÜ
    Bundesliga'da sezonun son haftasında küme düşenlerin yanı sıra, Avrupa kupalarına gidecek takımlar da belli oldu. Bayern Münih, Schalke, Hoffenheim ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırken, ve Leipzig Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

    , Köln ve ise yeni sezonda Bundesliga'da olmayacak.

    Hamburg, 55 yıllık Bundesliga tarihinde en çok maç oynayan ve küme düşmemiş tek takım konumundaydı.
    Öte yandan ligin gol kralı ise 29 golle en Lewandowski olurken, onu 15 golle Nils Petersen takip etti.
    1. 12.5.2018 20:23
    2. Güncelleme: 12.5.2018 20:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tayfun Korkut, sezonu Bayern Münih galibiyetiyle kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN