Lucien Favre Borussia Dortmund’da – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Lucien Favre Borussia Dortmund’da
    Sezon ortasında Peter Stöger'i takımın başına getiren Borussia Dortmund, gelecek sene koltuğu Lucien Favre'ye emanet edecek. Nice ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 60 yaşındaki İsviçreli teknik adam için kulübüne 3 milyon euro tazminat ödeneceği belirtildi. Tecrübeli teknik adam daha önce Zürih, , Mönchengladbach gibi takımlarda görev yaptı.
    1. 9.5.2018
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