Franck Ribery, Bayern Münih'le olan sözleşmesini uzattı
Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Franck Ribery, kulübüyle kontrat yeniledi.
Bu sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağı konusunda iddialar ortaya atılan ve yeni bir başlangıç için farklı bir lige gitmek istediği öne sürülen Fransız yıldız futbolcu Franck Ribery, Alman devinde kaldı.
35 yaşındaki futbolcu, bu sezon bitiminde sona erecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
Ribery, sözleşme imzalarken çekilmiş fotoğrafını resmi instagram hesabından paylaşsa da çok kısa bir süre sonra sildi.
Alman kulübü ise yıldız oyuncunun sözleşme yenilediği haberini sosyal medyadan bir videoyla resmen duyurdu.
- 7.5.2018 16:20
- Güncelleme: 7.5.2018 16:26
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