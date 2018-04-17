Borussia Dortmund'da Favre sesleri
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un, teknik direktör Peter Stöger ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi.
Alman spor medyasında yer alan haberlere göre, kulüp yönetiminin, geçtiğimiz Aralık ayında göreve getirilen Peter Stöger ile Haziran ayında yollarını ayırmayı planladığı kaydedildi. Hafta sonu Schalke 04 ile oynanan derbi maçını Dortmund'un 2-0 kaybetmesi, Sarı siyahlı ekibi yeni teknik adam arayışına soktuğu yorumları yapıldı.
Alman spor basını adeta söz birliği yapmışçasına, Dortmund için teknik adam olarak bir dönem Borussia Mönchengladbach'ı da çalıştıran Lucien Favre'yi ismini öne çıkarıyor.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 10:39
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fb_kolik zuhahahhaha :D çok komiksiniz
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acg Performans yerlerde. Artık yatarak alsın hak etmediği parasını hiç olmazsa takım yeni bir kaleci kazanır. Birde para.
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