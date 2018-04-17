Borussia Dortmund'da Favre sesleri – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    'da Favre sesleri

    <a href="/index/borussia-dortmund?id=0c930457-0b45-4f76-aa11-aec1ec854a7f" class="" rel="tag">Borussia Dortmund</a>'da Favre sesleri

    Bundesliga ekiplerinden 'un, teknik direktör ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi.

    Alman spor medyasında yer alan haberlere göre, kulüp yönetiminin, geçtiğimiz Aralık ayında göreve getirilen ile Haziran ayında yollarını ayırmayı planladığı kaydedildi. Hafta sonu 04 ile oynanan derbi maçını Dortmund'un 2-0 kaybetmesi, Sarı siyahlı ekibi yeni teknik adam arayışına soktuğu yorumları yapıldı.

    Alman spor basını adeta söz birliği yapmışçasına, Dortmund için teknik adam olarak bir dönem 'ı da çalıştıran Lucien Favre'yi ismini öne çıkarıyor.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:39
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