Batshuayi sezonu kapattı
Almanya ekibi Borussia Dortmund'un Belçikalı golcü futbolcusu Michy Batshuayi, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Schalke 04 ile oynanan lig maçında sol ayak bileğinden sakatlanan Batshuayi'nin sezonun kalanında forma giyemeyeceği bildirildi.
Açıklamada, 24 yaşındaki Batshuayi'nin Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'na yetişme ihtimalinin bulunduğu da belirtildi.
Ara transfer döneminde İngiltere temsilcisi Chelsea'den kiralanan Batshuayi, Borussia Dortmund'da 14 maça çıktı ve 9 gol attı.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 19:11
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin tamam diyelimki gs da oynamasını istemeyen taraftar var ki bunlar ne emektar oyunculara salladılar yediler.bırakalımda başka tkmda oynasınl
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin arda için söylüyorum ayıp ayıp bu adam kanıyla canıyla gs lı emek verdi yüreğini verdi bu tkma özbek almadı adam neyapsın futbolumu bıraksı
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Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 1
Yorum
celal hadı bakalım adına yarasır sekılde bır derbı olsun en az 3 er kırmızı kart olsun
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