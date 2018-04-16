Batshuayi sezonu kapattı – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    Batshuayi sezonu kapattı

    Batshuayi sezonu kapattı

    Almanya ekibi 'un Belçikalı golcü futbolcusu Michy Batshuayi, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Schalke 04 ile oynanan lig maçında sol ayak bileğinden sakatlanan Batshuayi'nin sezonun kalanında forma giyemeyeceği bildirildi.

    Açıklamada, 24 yaşındaki Batshuayi'nin Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA 'na yetişme ihtimalinin bulunduğu da belirtildi.

    Ara transfer döneminde İngiltere temsilcisi Chelsea'den kiralanan Batshuayi, 'da 14 maça çıktı ve 9 gol attı.

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:11
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