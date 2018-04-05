Bayern Münih Lewa’yı bırakmıyor – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Lewa’yı bırakmıyor

    <a href="/index/bayern-munih?id=26529470-636b-4cd0-8dfe-0e297c488b6e" class="" rel="tag">Bayern Münih</a> Lewa’yı bırakmıyor
    , 'in transfer listesinde yer alan 'yi bırakmıyor. Alman ekibinin CEO'su Karl Heinz Rummenigge, 3 yıl daha sözleşmelerinin bulunduğu Lewa'yı satmak istemediklerini belirtip, "Bu oyuncunun bizimle kalacağına eminim ve bu konuda her türlü bahse varım" diye konuştu. 29 yaşındaki futbolcu, Bayern formasıyla bu sezon çıktığı 39 resmi maçta 35 kez rakip fileleri havalandırdı.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:37
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