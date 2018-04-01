Kaan Ayhan'dan transfer açıklaması – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    'dan açıklaması

    Kaan Ayhan'dan transfer açıklaması

    Türkiye A Milli Takımı'nın son iki hazırlık maçında da forma giyen ve dönem dönem adı Süper Lig ekipleri ile anılan Kaan Ayhan, antrenmanın ardından açıklamalarda bulundu.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:49
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