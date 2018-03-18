Bayern Münih, 13 maç sonra kaybetti – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    , 13 maç sonra kaybetti

    <a href="/index/bayern-munih?id=26529470-636b-4cd0-8dfe-0e297c488b6e" class="" rel="tag">Bayern Münih</a>, 13 maç sonra kaybetti

    'nin (Bundesliga) lideri , 27. haftanın kapanış maçında Leipzig'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu ve ligdeki 13 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti.

    Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 12. dakikada Sandro Wagner ve 37. dakikada Naby Keita'nın attığı karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı.

    Çekişmeli geçen karşılaşmada Leipzig, 56. dakikada Timo Werner ile bir gol daha buldu ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

    Ligde bu maç öncesinde son yenilgisini 13. haftada 25 Kasım 2017'de deplasmanında yaşayan , daha sonraki 13 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti.

    Bu sezon ligde üçüncü yenilgisini alan , 2018 yılında ise ilk kez kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Bu karşılaşmaya kadar Bayern Münih, yeni yılda ligde 9, ve Şampiyonlar Ligi'nde ikişer olmak üzere toplam 13 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Bayern Münih bu serisini de Leipzig deplasmanında bıraktı.

    Bu yenilgiyle 66 puanda kalan lider Bayern Münih, bitime 7 hafta kala en yakın takipçisi 04'ün 17 puan önünde bulunuyor.

    Bundesliga'da ilk kez Bavyera ekibini yenen Leipzig ise puanını 43'e çıkarttı ve 6. sırada yer aldı.

    Günün diğer bir maçında , sahasında 'yı Michy Batshuayi'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

    Sarı-siyahlılar, 48 puanla üçüncü sıradaki yerini korurken, ise 32 puanla 13. sıraya geriledi.

    Ligde düşme hattında bulunan Köln, sahasında 'i 2-0 yenerek bu sezon 5. galibiyetini aldı.

    Ev sahibi ekibin gollerini 9. dakikada Yuya Osako ve 69. dakikada Simon Zoller kaydetti.

    Köln, 20 puanla 17. sıraya yükseldi. ise 44 puanda alarak 5. sıraya geriledi.


    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:20
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