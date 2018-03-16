Tayfun Korkut yenilmiyor – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    yenilmiyor

    Tayfun Korkut yenilmiyor

    'in golleriyle Freiburg'u 2-1 mağlup eden Stuttgart, yönetimindeki 7 maçta yenilgi yüzü görmedi

    'nin (Bundesliga) 27'nci haftasının açılış maçında Türk teknik direktör yönetimindeki Stuttgart, deplasmanda Freiburg'u 2-1 mağlup etti.

    Schwarzwald Stadı'nda oynanan karşılaşmada Stuttgart'ın gollerini 4 ve 75'inci dakikalarda attı. Freiburg'un tek golünü ise 53'üncü dakikada Nils Petersen kaydetti.

    Stuttgart böylelikle, Tayfun Korkut göreve geldikten sonra çıktığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

    Ev sahibi ekipte, milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giydi.

    Kırmızı-beyazlı ekip puanını 37'ye çıkararak 8'inci sıraya yükselirken, Freiburg ise 30 puanla 14'üncü sırada kaldı.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:11
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