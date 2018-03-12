Batshuayi, Dormund’u sırtlıyor
Borussia Dortmund’un Chelsea’den kiraladığı Michy Batshuayi attığı gollerle takımını sırtlıyor.
Borussia Dortmund'un bonservisini almak istediği genç oyuncunun satışına ise Chelsea yönetimi sıcak bakmıyor.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:52
-
Zafere mecburuz
Toplam 1
Yorum
migros Ortada futbolun f si yok hakeme sarıyor ona buna yürüyor utanıyoruz senden fb li olarak.defol git biran önce.Başarı falanda istemiyoruz send
-
Atiba’ya özel teşekkür
Toplam 4
Yorum
Pençe Rüyanda görürsün sen onu sevgili renkli kardeşim :) Daha en az 2 yıl oynar ve oynayacak.
-
Beşiktaş'tan transfer harekatı!
Toplam 2
Yorum
Berk Transferler ya çok yaşlı yada çok genç Monaco dan tecrübeli scout transfer edilsin operasyonu o yapsın 50 yıl öncenin yöntemlerini bırakın
Batshuayi, Dormund’u sırtlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.