Batshuayi, Dormund’u sırtlıyor – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Batshuayi, Dormund’u sırtlıyor

    Batshuayi, Dormund’u sırtlıyor

    ’un ’den kiraladığı attığı gollerle takımını sırtlıyor.

    Borussia Dormund'un devre arasında İngiliz ekibi 'den kiraladığı Belçikalı forvet , sarı-siyahlı takımda gösterdiği performansla göz dolduruyor. Dormund formasıyla çıktığı 6 maçta 5 gol atıp 1 de asist yapan 24 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'nın ikinci yarısında en fazla öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Dün oynanan ve sarı-siyahlıların 'u 3-2 yendiği karşılaşmada da 2 gol kaydeden Batshuayi, takımını galibiyete taşıdı.

    'un bonservisini almak istediği genç oyuncunun satışına ise yönetimi sıcak bakmıyor.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:52
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