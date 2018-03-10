Reus imzayı attı – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    imzayı attı

    Reus imzayı attı

    Alman ekibinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun 2019 yılında sona eren sözleşmesinin 2022-23 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

    Açıklamada, Almanya 'nın formasını giyen ve birçok kulübün ilgilendiği 'un tercihini 'dan yana kullandığı kaydedildi.

    2012'den bu yana Borussia Dortmund forması giydiğini hatırlatan Reus, "Bu formayı gelecekte de giyeceğimi açıklamaktan dolayı mutlu ve gururluyum." ifadesini kullandı.

    Sportif direktör Michael Zorc da, Reus'un önemli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Marco her takımı iyi yapar. Önemli anların ve özellikle önemli gollerin oyuncusu." değerlendirmesinde bulundu.

    Reus, Borussia Dortmund ile çıktığı 196 karşılaşmada 92 gol atarken, Alman Milli Takımı'nda da 29 maçta 9 kez rakip fileleri havalandırdı.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:15
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