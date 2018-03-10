Reus imzayı attı
Alman ekibinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun 2019 yılında sona eren sözleşmesinin 2022-23 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Açıklamada, Almanya Milli Takımı'nın formasını giyen ve birçok kulübün ilgilendiği Reus'un tercihini Borussia Dortmund'dan yana kullandığı kaydedildi.
2012'den bu yana Borussia Dortmund forması giydiğini hatırlatan Reus, "Bu formayı gelecekte de giyeceğimi açıklamaktan dolayı mutlu ve gururluyum." ifadesini kullandı.
Sportif direktör Michael Zorc da, Reus'un önemli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Marco her takımı iyi yapar. Önemli anların ve özellikle önemli gollerin oyuncusu." değerlendirmesinde bulundu.
Reus, Borussia Dortmund ile çıktığı 196 karşılaşmada 92 gol atarken, Alman Milli Takımı'nda da 29 maçta 9 kez rakip fileleri havalandırdı.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 13:15
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F.Bahçe rakibimiz değil
Toplam 5
Yorum
Dost Son üç yıldır hakemler Beşiktaş lehine düdük çalıyor. Bir hakem hocasıyla otur maçları bir daha seyret.
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Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan
Toplam 2
Yorum
dedemkorkut yazıklar olsun ts yıde sıra takımı yaptınız ya bravo size. tek çözüm yerlinin yerlisinde. fatih tekkeTD ve öz yapılanmaya dönüş tek çare...
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Babası Beşiktaşlı
Toplam 5
Yorum
sultanahmet babası kendisi ne tutar umrumuzda değil ama fb li olmadığı kesin aykutun.FB ye gelmiş en gereksiz kişidir
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