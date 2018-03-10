Bayern Münih, evinde farklı kazandı!
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan maçta Bayern Münih, sahasında Hamburg'u 6-0 yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında 14 Mart Çarşamba günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bayern Münih, Bundesliga'nın 26. haftasında Hamburg'u ağırladı.
Bavyera ekibi, 8 ve 81. dakikalarda Franck Ribery, 12,19 ve 90. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski ve 55. dakikada Arjen Robben'in golleriyle sahadan 6-0 galip ayrıldı.
Bundesliga'da liderliğini sürdüren Bayern Münih bu galibiyetle puanını 66'ya çıkardı. Hamburg ise 18 puanda kaldı.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 20:27
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Başkanlık için 8 aday!
Toplam 1
Yorum
ERAY Faruk Özak başkan, Nuri Albayrak asbaşkan, Hacıosmanoğlu başkan yardımcısı olsun. Ego yapılmasın, takım çok kötü durumda.
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Haftaya lider olabiliriz
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FORZA CIKAMAZSAK KUPA KALDIRIRIZ
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Müller: "İstanbul'da başımıza kötü şeyler gelebilir"
Toplam 12
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Atillas-BJK Hüsnü haklı,140 karakterle ifade edilemediği noktada küfürler devreye giriyor, kısaca derdini anlatmış oluyor.
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