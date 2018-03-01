Antrenmanda kavga çıktı!

Bild'de yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih'in antrenmanında flaş bir kavga yaşandı.

YENEN GOLDE BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Antrenman maçında aynı takımda olan Hummels ve Lewandowski'nin takımı, Correntin Tolisso'nun attığı golün ardından mağlup oldu. Golün ardından ise Hummels, Lewandowski'ye ''Lewy, ciddi misin? Gerçekten ayakkabını mı bağlıyorsun? Kahretsin!'' sözleriyle çıkışırken Polonyalı golcü, ''Topu kaybeden sensin, yaptığın tek şey konuşmak!'' cevabını verdi.

"KAPA ÇENENİ, KAYBOL"

İkili arasında geçen konuşma, şiddetini arttırırken Hummels, ''Bu bir hataydı ama senin bu yaklaşımın da bir hata. Kapa çeneni ve kaybol'' diye bağırdı.

Bu tartışmanın ardından Bayern Münih teknik direktörü Jupp Heynckes, antrenmanı bitirirken iki futbolcu, antrenman sonrası el sıkışmadı.