Antrenmanda kavga çıktı!
Bayern Münih antrenmanında Mats Hummels ve Robert Lewandowski arasında şiddetli bir tartışma yaşandı.
Bild'de yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih'in antrenmanında flaş bir kavga yaşandı.
YENEN GOLDE BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
Antrenman maçında aynı takımda olan Hummels ve Lewandowski'nin takımı, Correntin Tolisso'nun attığı golün ardından mağlup oldu. Golün ardından ise Hummels, Lewandowski'ye ''Lewy, ciddi misin? Gerçekten ayakkabını mı bağlıyorsun? Kahretsin!'' sözleriyle çıkışırken Polonyalı golcü, ''Topu kaybeden sensin, yaptığın tek şey konuşmak!'' cevabını verdi.
"KAPA ÇENENİ, KAYBOL"
İkili arasında geçen konuşma, şiddetini arttırırken Hummels, ''Bu bir hataydı ama senin bu yaklaşımın da bir hata. Kapa çeneni ve kaybol'' diye bağırdı.
Bu tartışmanın ardından Bayern Münih teknik direktörü Jupp Heynckes, antrenmanı bitirirken iki futbolcu, antrenman sonrası el sıkışmadı.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:51
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Eljif’in derdi bel
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fenerbahçeli fenerbahçeye sağlam futbolcu alacak kimse yok mu, her gelen futbolcu sakat çıkıyor.
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beşiktaş rumuzlu kişi sana söylüyorum 2 sene tff sayesinde şampion olan takımsınız ve hala aglama aglama bu sene hakemler korumasaydı bjk su anda 5. veya 6. sıradaydı bjk aglamaa
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