Antrenmanda kavga çıktı!
Bayern Münih antrenmanında Mats Hummels ve Robert Lewandowski arasında şiddetli bir tartışma yaşandı.
Bild'de yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih'in antrenmanında flaş bir kavga yaşandı.
YENEN GOLDE BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
Antrenman maçında aynı takımda olan Hummels ve Lewandowski'nin takımı, Correntin Tolisso'nun attığı golün ardından mağlup oldu. Golün ardından ise Hummels, Lewandowski'ye ''Lewy, ciddi misin? Gerçekten ayakkabını mı bağlıyorsun? Kahretsin!'' sözleriyle çıkışırken Polonyalı golcü, ''Topu kaybeden sensin, yaptığın tek şey konuşmak!'' cevabını verdi.
"KAPA ÇENENİ, KAYBOL"
İkili arasında geçen konuşma, şiddetini arttırırken Hummels, ''Bu bir hataydı ama senin bu yaklaşımın da bir hata. Kapa çeneni ve kaybol'' diye bağırdı.
Bu tartışmanın ardından Bayern Münih teknik direktörü Jupp Heynckes, antrenmanı bitirirken iki futbolcu, antrenman sonrası el sıkışmadı.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 21:44
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Dev maç öncesi F.Bahçe'den iddialı sözler
Toplam 10
Yorum
sportmen Ne dışarıda ne de sahada tahrikten geri kalmayacaklar.FB deGS de BJK nın en zayıf noktasının sahada tahrik olduğunu biliyorlar,asla vazgeçme
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Dev maç öncesi F.Bahçe'den iddialı sözler
Toplam 10
Yorum
knnbjk o oyuncunuzun ismi de ali kalınbıyıkmıydı neydi. bülent yılıdırımda iyide kalınbıyık kadar değil.
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UEFA: "Eğer Beşiktaş 5-0'dan turu çevirirse..."
Toplam 12
Yorum
Kadir Ac tavuk kendini dari ambarinda sanarmis. ilk yari 2-0 olunca ne olacak? turmu atliyacaktiniz?
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