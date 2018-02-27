Coman 2 ay yok!
Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Kingsley Coman'ın ameliyat olduğu ve sahalardan 2 ay uzak kalacağı öğrenildi.
Bayern Münih'in yıldızı Coman, Hertha Berlin maçının 68. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Fransız yıldızın sağlıuk durumu belli oldu.
L'Equip'te yer alan habere göre; Coman'ın ayak bileğinden operasyon geçirdiği ve yeşil sahalardan 2 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Sahalara dönmesinin uzama ihtimali olan Coman'ın Dünya Kupası'na yetiştirileceği belirtildi.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 11:10
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Alper Potuk tepkisi
Toplam 4
Yorum
UZMAN DR BEKLER SARIKARTLI OLDUGU İÇİN VE Q7 DEHER AN KENDİNİ ATMAYA MEYİLLİ, DOKUNULMAZLIGI OLDUGU İÇİN TAKIM MAHKUM OYNADISICAK TEMASTAN KAÇINILDI
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Alper Potuk tepkisi
Toplam 4
Yorum
UZMAN DR BEKLER SARIKARTLI OLDUGU İÇİN VE Q7 DEHER AN KENDİNİ ATMAYA MEYİLLİ, DOKUNULMAZLIGI OLDUGU İÇİN TAKIM MAHKUM OYNADISICAK TEMASTAN KAÇINILDI
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Trezaguet Cimbom'a
Toplam 12
Yorum
muhittin öyle beleşe alamazsın,Beşiktaş'a gelsin 5 milyon Euro!
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