Bayern Münih'te Coman şoku!
Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Kingsley Coman'ın ameliyat olduğu ve sahalardan 2 ay uzak kalacağı öğrenildi.
Bayern Münih'in yıldızı Coman, Hertha Berlin maçının 68. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Fransız yıldızın sağlıuk durumu belli oldu.
L'Equip'te yer alan habere göre; Coman'ın ayak bileğinden operasyon geçirdiği ve yeşil sahalardan 2 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Sahalara dönmesinin uzama ihtimali olan Coman'ın Dünya Kupası'na yetiştirileceği belirtildi.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:56
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Toplam 13
Yorum
bjk aykut kocamana bu kadar yüklenilmesini anlamıyorum ortada bir gercek var fenerin kadrosu beşiktaş kadar iyi degil yedekler yetersiz normal
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Toplam 13
Yorum
TARAFTAR Aykut hoca nasıl oluyor da 30 ncu dakikadan sonra tek kaleye dönen maça müdahale edemedin , nasıl hazırladın takımı derbiye söyle.
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Alper Potuk tepkisi
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Atıf ta ,Alper de Aykut hocaya göre Valbueana dan daha iyi oyuncular , ne demek lazım bilemedik , bir Alper mi hepsi kötüydü oyuncuların.
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