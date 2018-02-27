Bayern Münih'te Coman şoku!

Bayern Münih'in yıldızı Coman, Hertha Berlin maçının 68. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Fransız yıldızın sağlıuk durumu belli oldu.

L'Equip'te yer alan habere göre; Coman'ın ayak bileğinden operasyon geçirdiği ve yeşil sahalardan 2 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Sahalara dönmesinin uzama ihtimali olan Coman'ın Dünya Kupası'na yetiştirileceği belirtildi.



