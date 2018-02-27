Bayern Münih'te Coman şoku! – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    'te şoku!

    Bayern Münih'te Coman şoku!

    'in yıldız futbolcusu Kingsley 'ın ameliyat olduğu ve sahalardan 2 ay uzak kalacağı öğrenildi.

    'in yıldızı , maçının 68. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Fransız yıldızın sağlıuk durumu belli oldu.

    L'Equip'te yer alan habere göre; Coman'ın ayak bileğinden operasyon geçirdiği ve yeşil sahalardan 2 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Sahalara dönmesinin uzama ihtimali olan Coman'ın 'na yetiştirileceği belirtildi.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:56
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