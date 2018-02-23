Lewandowski 150 milyon euro – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    150 milyon euro

    <a href="/index/lewandowski?id=9b9d62f6-ab0f-49dc-b336-b67489d02272" class="" rel="tag">Lewandowski</a> 150 milyon euro
    Bayern Münih'in golcüsü , sürpriz bir karar verip 10 yıldır menajeri olan Kucharski ile yollarını ayırdı. Polonyalı forvet, 74 yaşındaki İsrailli menajer Pini Zahavi ile anlaştı. Zahavi'nin yöneticilerini Lewandowski'yi 150 milyon euro'ya 'e satmak için ikna etmeye çalışacağı belirtildi
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:50
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