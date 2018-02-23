Hummels'in tweeti ortalığı karıştırdı
Bayern Münih'in Alman futbolcusu Mats Hummels, Avrupa Ligi'nde oynanan Atalanta - Borussia Dortmund maçında eski takımı Dortmund'u unutmadı
7 yıl Dortmund forması giyen Hummels, Atalanta maçında 83. dakikada Marcel Schmelzer'in attığı golün ardından Twitter adresinden "SCHMELLEEEEEEEEEE!" şeklinde bir tweet attı.
''SENİN İÇİN BU KADAR SEVİNİYORLAR MI?''
Dortmund, bu golle adını UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yazdırırken Bayern Münih forması giyen Hummels'in Bayern'in rakibi Dortmund için attığı bu tweet Bayern Münih taraftarları tarafından tepki ile karşılandı.
Bayern taraftarları, Twitter'dan Alman stopere ''Bir şey yaparken Bayern Münih forması giydiğini unutma'' ve ''Senin eski takım arkadaşların, senin takım için bu kadar seviniyor mu?'' gibi tweetler attı.
''İNSANLAR, SEVİNMEMENİ SÖYLÜYOR...''
Hummels ise gelen tepkilerin ardından attığı tweetle ''İnterneti seviyorum. İnsanlar, yıllarca birlikte oynadığınız kişiler için sevinmemen gerektiğini söylüyorlar. Haha, iyi geceler'' cevabını verdi. (Sporx)
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 18:34
-
Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ olur muuuuu... bizde caner küfür edince 6 maç verenler volkanın görüntülerine dua ediyordu Allah kabul etsin dediler görmezler bunlar....
-
Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ geçen yıl oynadığınız futbol ile vardarı bile geçemeyen fener nasıl şampiyon olacaktı ? azıcık hatayı kendinizde arayın ayni başkanın gibisi
-
‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 21
Yorum
forever1903 milan inter de bi derbi ama sampyion juventus, schalke dortmund da bi derbi ve sampiyon bayern, siz yapin aranizda derbinizi ama sampyion?
Hummels'in tweeti ortalığı karıştırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.