Hummels'in tweeti ortalığı karıştırdı – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Hummels'in tweeti ortalığı karıştırdı

    Hummels'in tweeti ortalığı karıştırdı

    'in Alman futbolcusu , 'nde oynanan Atalanta - maçında eski takımı Dortmund'u unutmadı

    7 yıl Dortmund forması giyen Hummels, Atalanta maçında 83. dakikada Marcel Schmelzer'in attığı golün ardından Twitter adresinden "SCHMELLEEEEEEEEEE!" şeklinde bir tweet attı.

    ''SENİN İÇİN BU KADAR SEVİNİYORLAR MI?''

    Dortmund, bu golle adını UEFA son 16 turuna yazdırırken forması giyen Hummels'in Bayern'in rakibi Dortmund için attığı bu tweet Bayern Münih taraftarları tarafından tepki ile karşılandı.

    Bayern taraftarları, Twitter'dan Alman stopere ''Bir şey yaparken Bayern Münih forması giydiğini unutma'' ve ''Senin eski takım arkadaşların, senin takım için bu kadar seviniyor mu?'' gibi tweetler attı.

    ''İNSANLAR, SEVİNMEMENİ SÖYLÜYOR...''

    Hummels ise gelen tepkilerin ardından attığı tweetle '' seviyorum. İnsanlar, yıllarca birlikte oynadığınız kişiler için sevinmemen gerektiğini söylüyorlar. Haha, iyi geceler'' cevabını verdi. (Sporx)

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 18:34
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