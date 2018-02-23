Hummels'in tweeti ortalığı karıştırdı

7 yıl Dortmund forması giyen Hummels, Atalanta maçında 83. dakikada Marcel Schmelzer'in attığı golün ardından Twitter adresinden "SCHMELLEEEEEEEEEE!" şeklinde bir tweet attı.

''SENİN İÇİN BU KADAR SEVİNİYORLAR MI?''

Dortmund, bu golle adını UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yazdırırken Bayern Münih forması giyen Hummels'in Bayern'in rakibi Dortmund için attığı bu tweet Bayern Münih taraftarları tarafından tepki ile karşılandı.

Bayern taraftarları, Twitter'dan Alman stopere ''Bir şey yaparken Bayern Münih forması giydiğini unutma'' ve ''Senin eski takım arkadaşların, senin takım için bu kadar seviniyor mu?'' gibi tweetler attı.

''İNSANLAR, SEVİNMEMENİ SÖYLÜYOR...''

Hummels ise gelen tepkilerin ardından attığı tweetle ''İnterneti seviyorum. İnsanlar, yıllarca birlikte oynadığınız kişiler için sevinmemen gerektiğini söylüyorlar. Haha, iyi geceler'' cevabını verdi. (Sporx)