Başka takım olsa 2-0, 3-0 yapardı – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    takım olsa , yapardı

    <a href="/index/baska?id=3f5ff3f6-2105-4a22-a39c-20f4d2f2a906" class="" rel="tag">Başka</a> takım olsa <a href="/index/2-0?id=a16771c5-b39f-4a2c-9541-b08450589196" class="" rel="tag">2-0</a>, <a href="/index/3-0?id=0c8ef3c4-ad30-43dd-b318-3467feac75f3" class="" rel="tag">3-0</a> yapardı
    'in yıldızlarından Boateng, Alman basınına verdiği röportajında maçıyla ilgili ilginç ifadeler kullandı. 29 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu maçı değerlendirirken "İlk yarıda çok kötüydük. Konsantre olamadık, kırmızı kart çıkana kadar. Böyle bir ilk yarıyı bir rakibe karşı oynasak; kolayca , geriye düşebilirdik" ifadelerini kullandı. 'daki rövanşın sorulması üzerine Boateng "İlk maçta iyi bir sonuç elde ettik ama şu an durum sadece 1-0. Bizim için önemli olan bu" şeklinde konuştu.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:14
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