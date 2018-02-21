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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Yunus’un hocası istifa etti

    Yunus’un hocası istifa etti
    Milli futbolcu 'nın da forma giydiği ekibi Wolfsburg'da görevinden ayrıldı. Yerine Bruno Labbadia geldi. Bundesliga ekibi Wolfsburg'da Martin Schmidt görevinden istifa etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 50 yaşındaki Alman teknik adam Schmidt'in istifasının kabul edildiği belirtildi. Schmidt, 2015-2017 yıllarında Mainz 05'i çalıştırdıktan sonra bu sezon 5. haftada Andries Jonker'in ayrılmasının ardından Wolfsburg'da göreve gelmişti.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:25
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