CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Yolu yarıladık

    Yolu yarıladık

    Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, “İlk maçtan gol yemeden böyle farklı bir skorla ayrılmak bizim için çok iyi bir sonuç” diye konuştu

    Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, maçında alınan 5-0'lık sonuç ile turu büyük ölçüde garantilediklerini belirtti. "Beşiktaş'ın 10 kişi kalması işimizi kolaylaştırdı. Sahamızda kazanmak istiyorduk ama farklı galibiyet işimizi daha da kolaylaştırdı. Yolu yarıladık diyebiliriz. Rövanşa daha rahat çıkacağız" diye konuştu.

    OYUNCULARINI KUTLADI
    Oyuncularını sergiledikleri mücadele nedeniyle kutlayan Alman teknik adam, "Gol yemeden ayrılmak da bizim için önemliydi. Oyuncularım 10 kişi kaldıktan sonra geri çekilen rakip karşısında maç boyunca etkili oynadı. Biz yolumuza devam ediyoruz. Kupayı kazanana kadar önümüzde daha zorlu engeller çıkacak" ifadesini kullandı.

    MAÇ ÖNCESİ BİRBİRLERİNE BAŞARI DİLEDİLER
    Önceki gün yapılan basın toplantısında birbirlerinden övgüyle bahseden Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Bayern Münih'in hocası Jupp Heynckes, maç öncesinde birbirlerine başarı diledi.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yolu yarıladık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN