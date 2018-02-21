Yolu yarıladık
Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, “İlk maçtan gol yemeden böyle farklı bir skorla ayrılmak bizim için çok iyi bir sonuç” diye konuştu
OYUNCULARINI KUTLADI
Oyuncularını sergiledikleri mücadele nedeniyle kutlayan Alman teknik adam, "Gol yemeden ayrılmak da bizim için önemliydi. Oyuncularım 10 kişi kaldıktan sonra geri çekilen rakip karşısında maç boyunca etkili oynadı. Biz yolumuza devam ediyoruz. Kupayı kazanana kadar önümüzde daha zorlu engeller çıkacak" ifadesini kullandı.
MAÇ ÖNCESİ BİRBİRLERİNE BAŞARI DİLEDİLER
Önceki gün yapılan basın toplantısında birbirlerinden övgüyle bahseden Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Bayern Münih'in hocası Jupp Heynckes, maç öncesinde birbirlerine başarı diledi.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:50
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
Bence Love Sadece bi Talisca 10 Numara Alternatif ama Bi Cenk Tosun Alternatif Degil physic Iyi Degil Larin ve Pektemek Cenk Tosuna cok Daha Yakin
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
misafir atibanın artık yaşlandığını ve bacaklarının beynini dinlemediğini anlamak için bayern hezimeti mi yaşamak gerekliydi..
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Beşiktaş kader maçına çıkıyor o ise...
Toplam 16
Yorum
sadofb tepe tepe kullan beştaş!!
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