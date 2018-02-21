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    21 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ve kenarda

    Ribery ve Robben kenarda
    'te dünyaca ünlü iki oyuncunun yer almayışı bir başka sürpriz gelişme oldu. Heynckes kadro tercihinde ve 'e yer vermeyerek Coman ve Martinez'i ilk 11'e koydu. Bayern'in hücum hattı Coman, Rodriguez, Müller ve Lewandowski'den oluştu.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:51
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