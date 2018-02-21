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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    'in uğuru

    Müller'in uğuru
    'in usta golcüsü , dün fırsatçılığını konuşturdu. 43'te ceza alanında oluşan karambolde Alaba'nın vurduğu topa ayağının ucuyla dokunan tecrübeli forvet, 3. golün de sahibiydi. Müller, Bayern için ilginç bir istatistiğini de geliştirdi. Alman temsilcisi, Müller'in gol attığı 62 maçın hiçbirini kaybetmedi. Usta krampon karşılaşma sonrası "İstediğimiz sonucu aldık. rakibin 10 kişi kalması da işimizi kolaylaştırdı. Umarım 'da bir sürpriz yaşamayız. Oraya da galibiyet için gideceğiz" ifadelerini kullandı.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:28
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