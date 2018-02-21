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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    maçı bıraktı

    James Rodriguez maçı bıraktı
    BAYERN Münih'in Kolombiyalı yıldızı James Rodrigues, maçı tamamlayamadı. Bir pozisyonda kulağına aldığı sert top darbesi sonrası uzun süre kendine gelemeyen Rodrigues, daha sonra soyunma odasının yolunu tuttu. Yıldız futbolcu, 44. dakikada yerine giren Robben'i beklemeden teknik heyetin izniyle oyun alanını terk etti.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:39
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