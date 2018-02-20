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    20 Şubat 2018, Salı
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    'da Labbadia dönemi

    Wolfsburg'da Labbadia dönemi

    Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi 'da Martin Schmidt'ten boşalan teknik direktörlük görevine Bruno Labbadia getirildi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Alman teknik adam Labbadia ile 2019'a kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Teknik direktörlük kariyerine Darmstadt 98'de başlayan Labbadia, , Hamburg ve Stuttgart gibi takımları çalıştırmıştı.

    Milli futbolcu 'nın da forma giydiği , Bundesliga'da 23 haftada topladığı 24 puanla 14. sırada bulunuyor.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:03
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