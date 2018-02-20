Wolfsburg'da Labbadia dönemi
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Wolfsburg'da Martin Schmidt'ten boşalan teknik direktörlük görevine Bruno Labbadia getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Alman teknik adam Labbadia ile 2019'a kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Teknik direktörlük kariyerine Darmstadt 98'de başlayan Labbadia, Bayer Leverkusen, Hamburg ve Stuttgart gibi takımları çalıştırmıştı.
Milli futbolcu Yunus Mallı'nın da forma giydiği Wolfsburg, Bundesliga'da 23 haftada topladığı 24 puanla 14. sırada bulunuyor.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 17:03
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Taraftarı anlıyorum
Toplam 2
Yorum
Kapakcı Dün Yusuf Erdoğanı küstürenler bu gün Yusuf Yazıcıyı küstürmeye çalışıyorlar yarında sıra Abdulkadir'e gelecek çok vefalı taraftarımız var
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Galatasaray'a Gomis'ten iyi haber
Toplam 1
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UZMAN ANALİST HAKEMLER EGER DOĞRU DÜZGÜN YÖNETSİNLER CİMBOM YİNE PUAN VE PUANLAR KAYBEDER ORTA SAHANIN YÜRÜYECEK HALİ YOK Kİ İLERİYE TOP TAŞISIN
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PFDK'den o hakeme 4 ay ceza!
Toplam 3
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UZMAN ANALİST BJK-FENER MAÇININ HAKEMİNİ AÇIKLAR AÇIKLAMAZ KİM OLURASA OLSUN ORTALIK YANDI MAÇ SONUNU DÜŞÜNEMİYORUM ONUN İÇİN TFF MHK YABANCI HAKEM GETİRİ
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