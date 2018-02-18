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    18 Şubat 2018, Pazar
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    son nefeste

    Bayern Münih son nefeste

    23'üncü hafta karşılaşmasında 'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi deplasmanda, 'nın formasını terlettiği Wolfsburg'u uzatma dakikalarında 'nin penaltıdan kaydettiği golle 2-1 yendi.

    Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada gol perdesini 8'inci dakikada Daniel Didavi açtı. Didavi attığı gol ile ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirirken, bu golün asistini milli oyuncu Yunus Mallı yaptı.

    55'inci dakikada ile penaltı atışından faydalanamayan Bayern Münih, 64'te Sandro Wagner ile eşitliği sağladı. Maçın uzatma dakikalarında bir penaltı daha kazanan Bavyera ekibi, Lewandowski'nin penaltıyı gole çevirmesiyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

    Bu sonuçla birlikte Bayern Münih 59 puanla liderliğini sürdürürken, Wolfsburg 24 puanda kaldı.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:59
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