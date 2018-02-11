Lewandowski, "Yılın Polonyalı Futbolcusu" seçildi
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Robert Lewandowski, üst üste 7. kez "Yılın Polonyalı Futbolcusu" ödülünü aldı.
Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki forvetin, ülkesinin ünlü futbol dergisi "Pilka Nozna" tarafından art arda 7. kez "Yılın Polonyalı Futbolcusu" ödülüne layık görüldüğü bildirildi.
Polonya Milli Takımı'nın kaptanı Lewandowski, "Yedinci kez yılın futbolcusu seçilmek benim için büyük onur." ifadesini kullandı.
Lewandowski, Polonya Milli Takımı ile 91 maça çıkıp 51 gol kaydetti.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:44
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Ozan Tufan'ın takıma dönüş tarihi belli oldu
Toplam 2
Yorum
Emirî Efendi Son yıllarda Aziz Yıldırım'ın kötü yönetimi sayesinde Fenerbahçe'yi sıradan bir Anadolu kulübü zannediyoruz. İspatı ise Ozan Tufan ilh..
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Trabzonspor’dan iki farklı seri
Toplam 4
Yorum
ERAY 50. yılda şampiyonluk diye gelenlere bak. 51. yıl oldu şampiyonluk nerede? 4. olsak sevinecek duruma geldik. Yapamıyorsanız bırakın gidin.
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Yol ayrımı
Toplam 8
Yorum
myfutbol Emree her yıl aynı senaryo. Fener maçı ve sen yoksun! Türk futbolu sen ve senin gibilerden bir gün kurtulacaktır elbet
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