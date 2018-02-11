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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Lewandowski, "Yılın Polonyalı Futbolcusu" seçildi

    Lewandowski, "Yılın Polonyalı Futbolcusu" seçildi

    (Bundesliga) ekiplerinden 'te forma giyen , üst üste 7. kez "Yılın Polonyalı Futbolcusu" ödülünü aldı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki forvetin, ülkesinin ünlü futbol dergisi "Pilka Nozna" tarafından art arda 7. kez "Yılın Polonyalı Futbolcusu" ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

    Polonya Milli Takımı'nın kaptanı Lewandowski, "Yedinci kez yılın futbolcusu seçilmek benim için büyük onur." ifadesini kullandı.

    Lewandowski, Polonya Milli Takımı ile 91 maça çıkıp 51 gol kaydetti.

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:44
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