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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    'te sakatlık şoku

    <a href="/index/bayern-munih?id=26529470-636b-4cd0-8dfe-0e297c488b6e" class="" rel="tag">Bayern Münih</a>'te sakatlık şoku

    Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi , Almanya Kupası Çeyrek Finali'nde Paderborn ile karşılaştı

    'te, karşılaşmanın 32. dakikasında Thomas Müller sakatlanarak mücadeleye devam edemedi.

    Müller'in yerine oyuna Tolisso dahil oldu.

    Bayern Münih kupada yarı finale yükseldi
    Almanya Kupası çeyrek final maçında Paderborn'u deplasmanda 6-0'lık skorla mağlup eden , kupada yarı finale yükseldi
    Benteler Arena'da oynanan müsabakada deplasman ekibine turu getiren golleri 20'de Kingsley Coman, 25'te Robert Lewandowski, 42'de Joshua Kimmich, 55'te Corentin Tolisso, 86 ve 89'da Arjen Robben kaydetti.

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih bu skorla, tek maçlı eleme sistemiyle oynanan Almanya Kupası'nda yarı finale yükselmiş oldu.

    Öte yandan Thomas Müller, mücadelenin 32'nci dakikasında sakatlanarak oyun dışında kaldı. Alman oyuncunun yerine Corentin Tolisso dahil oldu.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:01
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