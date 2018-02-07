Bayern Münih'te sakatlık şoku
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih, Almanya Kupası Çeyrek Finali'nde Paderborn ile karşılaştı
Bayern Münih'te, karşılaşmanın 32. dakikasında Thomas Müller sakatlanarak mücadeleye devam edemedi.
Müller'in yerine oyuna Tolisso dahil oldu.
Bayern Münih kupada yarı finale yükseldi
Almanya Kupası çeyrek final maçında Paderborn'u deplasmanda 6-0'lık skorla mağlup eden Bayern Münih, kupada yarı finale yükseldi
Benteler Arena'da oynanan müsabakada deplasman ekibine turu getiren golleri 20'de Kingsley Coman, 25'te Robert Lewandowski, 42'de Joshua Kimmich, 55'te Corentin Tolisso, 86 ve 89'da Arjen Robben kaydetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih bu skorla, tek maçlı eleme sistemiyle oynanan Almanya Kupası'nda yarı finale yükselmiş oldu.
Öte yandan Thomas Müller, mücadelenin 32'nci dakikasında sakatlanarak oyun dışında kaldı. Alman oyuncunun yerine Corentin Tolisso dahil oldu.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:01
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
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ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
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Aslan KALEDE CARRASSO MUHAKAK OYNAMALI
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Galatasaray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti
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Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
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