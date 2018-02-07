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HEPSİ
    07 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    6-0 kazandı

    <a href="/index/bayern-munih?id=26529470-636b-4cd0-8dfe-0e297c488b6e" class="" rel="tag">Bayern Münih</a> 6-0 kazandı
    'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi , DFB kupası çeyrek final maçında rakibi Paderborn'u 6-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde geçen kırmızı-beyazlılar, ikinci yarıda da attıkları üç golle mücadeleyi 6-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. Bayern'in gollerini Robben (2), Levandowski, Coman, Kimmich ve Tolisso kaydetti,
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:52
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