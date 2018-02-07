Bayern Münih 6-0 kazandı
Beşiktaş 'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih, Almanya DFB kupası çeyrek final maçında rakibi Paderborn'u 6-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde geçen kırmızı-beyazlılar, ikinci yarıda da attıkları üç golle mücadeleyi 6-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. Bayern'in gollerini Robben (2), Levandowski, Coman, Kimmich ve Tolisso kaydetti,
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 13
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ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
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Aslan KALEDE CARRASSO MUHAKAK OYNAMALI
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Galatasaray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti
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Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
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