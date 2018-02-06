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    06 Şubat 2018, Salı
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    'te sakatlık şoku

    Bayern Münih'te sakatlık şoku

    Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi , Almanya Kupası Çeyrek Finali'nde Paderborn ile karşılaştı

    'te, karşılaşmanın 32. dakikasında Thomas Müller sakatlanarak mücadeleye devam edemedi.

    Müller'in yerine oyuna Tolisso dahil oldu.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:57
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