Bayern Münih'te sakatlık şoku
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih, Almanya Kupası Çeyrek Finali'nde Paderborn ile karşılaştı
Bayern Münih'te, karşılaşmanın 32. dakikasında Thomas Müller sakatlanarak mücadeleye devam edemedi.
Müller'in yerine oyuna Tolisso dahil oldu.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 21:57
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PFDK'dan Kocaman kararı!
Toplam 1
Yorum
Ugur TFF başakşehiri şampiyon yapmak için elinden geleni yapıyor, hayır başakşehir şampiyonluğu hakediyor o ayrı, ama TFF'nin yaptıkları rezillik
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 10
Yorum
feyko aydi hayırlı olsun Basaksehire Göksel baskan kacırma bunu
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Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edilmedi!
Toplam 2
Yorum
Ugur Caner de sevk edilmemişti ve hakem raporunda yoktu ama TV'de gözüküyor diye acil toplanıp kanun değiştirdiler. Hadi bakalım. Yok öyle yağma.
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