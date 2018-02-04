Bayern Münih 3 puanı iki golle aldı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş’ın rakibi Bayern Münih, deplasmanda Mainz 05’i 2-0 mağlup etti
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, deplasmanda Mainz 05'i 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih, ligin 21. haftasında Opel Arena'da Mainz 05'in konuğu oldu.
Bavyera ekibi, 33. dakikada Franck Ribery ve 44. dakikada James Rodriguez ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Bayern Münih bu galibiyetle puanını 53'e yükselterek açık ara farkla liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. Mainz ise 20 puanla 16. sıraya geriledi.
Tayfun Korkut ilk maçından beraberlikle ayrıldı
Hafta başında Tayfun Korkut'u teknik direktörlük görevine getiren Stuttgart, konuk olduğu Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı.
Wolfsburg'un golünü 24. dakikada Divock Origi atarken, konuk takım ise 60. dakikada Mario Gomez'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 1 puan aldı.
Ev sahibi Wolfsburg'ta forma giyen milli oyuncu Yunus Mallı, karşılaşmada 90 dakika boyunca forma giydi.
Bu sonucun ardından Stuttgart 21 puanla 14'üncü, Wolfsburg ise 24 puanla 13'üncü sırada yer aldı.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:54
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Aykut Kocaman'dan hakem isyanı
Toplam 26
Yorum
yuru Ne oldu Mr. Kocaman, hakem butcenizmi bitti.
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Aykut Kocaman'dan hakem isyanı
Toplam 26
Yorum
1903 hakemler kollamayınca sonuç belli niye zorunuza gidiyo bu kadarsınız işte gücünüz bu kadar
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Ozan Tufan’a son talip Salzburg
Toplam 1
Yorum
bjkli Spor basınına göre Ozan'a da Avrupa da talip olmayan klüp kalmadı ama halen Fb'de ilginç. Bugün yarın banko oynamaya baslar takımda.
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