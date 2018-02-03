Bayern Münih 3 puanı iki golle aldı

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, deplasmanda Mainz 05'i 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih, ligin 21. haftasında Opel Arena'da Mainz 05'in konuğu oldu.

Bavyera ekibi, 33. dakikada Franck Ribery ve 44. dakikada James Rodriguez ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 53'e yükselterek açık ara farkla liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. Mainz ise 20 puanla 16. sıraya geriledi.

Tayfun Korkut ilk maçından beraberlikle ayrıldı

Hafta başında Tayfun Korkut'u teknik direktörlük görevine getiren Stuttgart, konuk olduğu Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı.

Wolfsburg'un golünü 24. dakikada Divock Origi atarken, konuk takım ise 60. dakikada Mario Gomez'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 1 puan aldı.

Ev sahibi Wolfsburg'ta forma giyen milli oyuncu Yunus Mallı, karşılaşmada 90 dakika boyunca forma giydi.

Bu sonucun ardından Stuttgart 21 puanla 14'üncü, Wolfsburg ise 24 puanla 13'üncü sırada yer aldı.