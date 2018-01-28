Wolfsburg, Yunus Mallı’nın golüyle kazandı
Bundesliga’da 20. haftanın kapanış maçında, Wolfsburg’un deplasmanda Hannover’i mağlup ettiği maçın tek golünü, Yunus Mallı attı
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 20. haftanın kapanış maçında Wolfsburg, deplasmanda Hannover'i 1-0 yendi.
Hannover'deki HDI Arena'da oynanan karşılaşmadan Wolfsburg, milli futbolcu Yunus Mallı'nın 72. dakikada yaklaşık 25 metreden attığı golle galip ayrıldı. Yunus, bu sezon ligdeki 5. golüne imza attı.
Wolfsburg 23 puanla 13'üncü, Hannover ise 27 puanla 10. sıradaki yerini korudu.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:44
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Vagner Love kafa karıştırdı
Toplam 5
Yorum
Galatasaraylı Arkadaşlar 900 bin auro az paramı Adamın yaşı 34 ! Senagalde neler alabılır o paraya bılıyormusunuz ! bızım ıcın bıle cok para ! sacmalamayn
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Burak Elmas: En büyük transfer Terim
Toplam 1
Yorum
sipahi futbolcu satarak ayakta durmaya çalıştığımız günlere gelmişiz vay ki vay kulübün varlıklarını da sattılar dursuna sormak lazım nasılbecerdin
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Her yerde Gery Medel
Toplam 2
Yorum
bjk advers Oğuzhan için daha önce defalarca burada yazmıştım ektiğini biçiyor kendini yuhalattıracak duruma getirdi işte şimdi gerçekleri görüyor !
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