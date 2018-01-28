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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Wolfsburg, ’nın golüyle kazandı

    Wolfsburg, Yunus Mallı’nın golüyle kazandı

    Bundesliga’da 20. haftanın kapanış maçında, Wolfsburg’un deplasmanda Hannover’i mağlup ettiği maçın tek golünü, attı

    Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 20. haftanın kapanış maçında Wolfsburg, deplasmanda Hannover'i 1-0 yendi.

    Hannover'deki HDI Arena'da oynanan karşılaşmadan Wolfsburg, milli futbolcu 'nın 72. dakikada yaklaşık 25 metreden attığı golle galip ayrıldı. Yunus, bu sezon ligdeki 5. golüne imza attı.

    Wolfsburg 23 puanla 13'üncü, Hannover ise 27 puanla 10. sıradaki yerini korudu.

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:44
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