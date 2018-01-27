Beşiktaş'ın rakibinden muhteşem geri dönüş
Almanya BundesLiga'nın 20'inci hafta karşılaşmasında Bayern Münih 2-0 geriye düştüğü maçta Hoffenheim'i 5-2 ile geçmeyi başardı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih, BundesLiga'da fırtına gibi esmeye devam ediyor. Bavyera ekibi henüz 12'nci dakikada 2-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 5-2 mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada Lewandowski, 25'inci dakikada Boateng, 63'üncü dakikada Coman, 66'ncı dakikada Vidal ve 90'ıncı dakikada yeni transfer Sandro Wagner kaydetti. Konuk Hoffenheim'in gollerini ise 3'üncü dakikada Uth ve 12'nci dakiakda Gnabry attı.
Bayern Münih bu sonuçla 50 puanla ile liderliğini devam ettirdi.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 19:34
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Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
Toplam 5
Yorum
fbcan bu takımı teknik direktörsüz şampiyon yaparım diyen aziz yıldırım 4sezon 4 teknik direktör değişikliği 0 başarı yönetimde değişiklik yok
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Ali Koç'tan dikkat çeken ifade: "Tango yapmak için..."
Toplam 6
Yorum
fotoo Başkan olunca şunların hepsini kov. Adamsın Ali Koç. sana daha çok çamur atar bunlar, terbiyesizler.
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Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu!
Toplam 3
Yorum
fotoo Şu aziz yıldırıma bak gözünün feri gitmiş hala Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyor. Küçüldükçe küçüldü o ve etrafındakiler
Beşiktaş'ın rakibinden muhteşem geri dönüş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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