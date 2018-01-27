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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    'ın rakibinden muhteşem geri dönüş

    Beşiktaş'ın rakibinden muhteşem geri dönüş

    Almanya BundesLiga'nın 20'inci hafta karşılaşmasında 2-0 geriye düştüğü maçta Hoffenheim'i 5-2 ile geçmeyi başardı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci turunda 'ın rakibi olan , BundesLiga'da fırtına gibi esmeye devam ediyor. Bavyera ekibi henüz 12'nci dakikada 2-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 5-2 mağlup etti.

    Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada Lewandowski, 25'inci dakikada Boateng, 63'üncü dakikada Coman, 66'ncı dakikada Vidal ve 90'ıncı dakikada yeni transfer Sandro Wagner kaydetti. Konuk Hoffenheim'in gollerini ise 3'üncü dakikada Uth ve 12'nci dakiakda Gnabry attı.
    Bayern Münih bu sonuçla 50 puanla ile liderliğini devam ettirdi.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:34
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