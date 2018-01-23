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    23 Ocak 2018, Salı
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    'e para cezası

    Bayern Münih'e para cezası

    , taraftarların sportmenliğe aykırı davranışından dolayı 52 bin avro para cezasına çarptırıldı

    Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından , taraftarların sportmenliğe aykırı davranışından dolayı 52 bin avro para cezasına çarptırıldı.

    Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, 4 maçta meşale yakan Bavyera ekibinin taraftarlarının sportmenliğe aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle kulübe 52 bin avro para cezası verildiği belirtildi.

    Tarafların, bu sezon Bayern Münih'in karşılaştığı Hertha Berlin, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund ve Stuttgart maçlarında meşale yaktığı kaydedildi.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:13
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