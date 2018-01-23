Bayern Münih'e para cezası
Bayern Münih, taraftarların sportmenliğe aykırı davranışından dolayı 52 bin avro para cezasına çarptırıldı
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, taraftarların sportmenliğe aykırı davranışından dolayı 52 bin avro para cezasına çarptırıldı.
Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, 4 maçta meşale yakan Bavyera ekibinin taraftarlarının sportmenliğe aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle kulübe 52 bin avro para cezası verildiği belirtildi.
Tarafların, bu sezon Bayern Münih'in karşılaştığı Hertha Berlin, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund ve Stuttgart maçlarında meşale yaktığı kaydedildi.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 22:13
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Solun ilacı Holebas
Toplam 7
Yorum
kaya Hem para yok deniyor hem de bu oyuncuya da yine bir sürü para verilecek. En azından evranın ismi yeter.
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Ozan Tufan seferberliği!
Toplam 17
Yorum
feyko kim alcak.bu kazmayı her gün meşkül etmeyin sayfayı
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F.Bahçe bu kez Burak Yılmaz'ı yenebilecek mi?
Toplam 6
Yorum
2861 evet Burak geldi bu sefer fb yi yeneceğiz.azcık iyi oynayalım fb yi yeneriz.ama konyadaki gibi oynarsa topcularımız fark yeriz.çok kötüyüz
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