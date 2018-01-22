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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    dörtlük yaptı

    Bayern Münih dörtlük yaptı
    ALMAN Ligi'nin lideri , lig maçında 'i 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Bayern'in gollerini Lewandowski (2) ve Müller (2) kaydetti. Bayern'in savunmadaki zaafları dikkat çekti. 'nde 47 puanla lider durumda.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:41
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