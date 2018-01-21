Bayern Münih, Werder Bremen'i sahadan sildi!
Almanya Ligi'nde 19. hafta maçında Bayern Münih ile Werder Bremen karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadelede kazanan trafa 4-2'lik skorla ev sahibi Bayern Münih oldu.
Werder Bremen maçın 25. dakikasında Jerome Gondorf'un golüyle 1-0 öne geçti. Bayern Münih, 41. dakikada Thomas Müller ve 63. dakikada Robert Lewandowski'nin golleriyle 2-1 öne geçmeyi başardı. Werder Bremen, 75. dakikada Niklas Süle'nin ters vuruşu sonrasında durumu 2-2 yaptı.
Beraberlik golünden 1 dakika sonra, dakika 76'da Robert Lewandowski fileleri havalandırdı ve Bayern Münih'i 3-2'i öne geçirdi. Maçın 84. dakikasında Thomas Müller'in golü skoru belirledi ve Bayern Münih, 4-2'lik skorla gülen taraf oldu.
Bu galibiyetin ardından lider Bayern Münih puanını 47'ye yükseltti. Kümede kalma hesapları yapan Werder Bremen ise 16 puanda kaldı.
Almanya Ligi'nde gelecek hafta Bayern Münih, Hoffenheim'ı ağırlayacak. Werder Bremen'in konuğu da Hertha Berlin olacak.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 20:37
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 2
Yorum
ts çok iyi bir stoper ve golcü kanat oyuncusu şart yoksa işimiz yaş çok ağlarız !!
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Akhisarspor çeyrek finalde!
Toplam 2
Yorum
okan okan buruk olmayan penaltıda hakem bizi tuttu bolusporun hakkı yenmiştir diye yaygara koparmadı acaba.tabi kendi lehine olunca susarsın
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 2
Yorum
hasan yalanın batsın yalancısın
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