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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Bayern Münih, 'i sahadan sildi!

    Bayern Münih, Werder Bremen'i sahadan sildi!

    'nde 19. hafta maçında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadelede kazanan trafa 4-2'lik skorla ev sahibi Bayern Münih oldu.

    maçın 25. dakikasında Jerome Gondorf'un golüyle 1-0 öne geçti. Bayern Münih, 41. dakikada Thomas Müller ve 63. dakikada Robert Lewandowski'nin golleriyle 2-1 öne geçmeyi başardı. Werder Bremen, 75. dakikada Niklas Süle'nin ters vuruşu sonrasında durumu 2-2 yaptı.

    Beraberlik golünden 1 dakika sonra, dakika 76'da Robert Lewandowski fileleri havalandırdı ve Bayern Münih'i 3-2'i öne geçirdi. Maçın 84. dakikasında Thomas Müller'in golü skoru belirledi ve Bayern Münih, 4-2'lik skorla gülen taraf oldu.

    Bu galibiyetin ardından lider Bayern Münih puanını 47'ye yükseltti. Kümede kalma hesapları yapan Werder Bremen ise 16 puanda kaldı.

    'nde gelecek hafta Bayern Münih, Hoffenheim'ı ağırlayacak. Werder Bremen'in konuğu da Hertha Berlin olacak.

    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 20:37
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