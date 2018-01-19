Borussia Dortmund'dan Wenger'e tepki
Borussia Dortmund'un sportif direktörü Zor, "Başka takımların oyuncularıyla ilgili açıklama yapılmasını saygısızlık olarak algılıyoruz. Pierre-Emerick Aubameyang'ın transferi konusunda Arsenal ile herhangi bir temas yok" diye konuştu.
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc, Arsenal'i çalıştıran Arsene Wenger'in sarı-siyahlı futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang'a ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.
Sarı-siyahlı takımın sportif direktörü Michael Zorc, yaptığı açıklamada, Wenger'in kendi oyuncularının performansıyla ilgili konuşması gerektiğini belirterek, "Başka takımların oyuncularıyla ilgili açıklama yapılmasını saygısızlık olarak algılıyoruz. Pierre-Emerick Aubameyang'ın transferi konusunda Arsenal ile herhangi bir temas yok." ifadelerini kullandı.
Wenger, disiplin sorunları nedeniyle Borussia Dortmund'da son dönemde kadro dışı kalan 28 yaşındaki oyuncunun futbol karakterinin Arsenal'e uygun olduğunu söylemişti.
Gabonlu santrfor, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 23 maçta 21 gole imza attı.
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:06
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Dursun Özbek'ten Ünal Aysal'a gönderme
Toplam 3
Yorum
FUTBOL USA AYSAL GELDI GS 2 SENE SAMPIYON OLDU SAMPIYON TAKIM BIRAKTI SOMURUCU DURSUN 3 SENEDIR SEN YAPTIN ONDAN BAHSET.GS BITIRDIN.
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Domagoj Vida'ya lisans şoku
Toplam 8
Yorum
gs sanki türkiyede vida yoktu
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Dursun Özbek'ten Ünal Aysal'a gönderme
Toplam 3
Yorum
HIRSIZLAR, YERLERI SATALIM BORC SIFIRLICAM DEDI OYLARI KAPTI 400 MILYONLUK BORC 2.5MILYAR OLDU 50 TRANSFER AVRUPADA TURKIYEDE SPOR BASARISI YOK,YUZ YOK
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