CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'dan Wenger'e tepki

    Borussia Dortmund'dan Wenger'e tepki

    'un sportif direktörü Zor, "Başka takımların oyuncularıyla ilgili açıklama yapılmasını saygısızlık olarak algılıyoruz. Pierre-Emerick Aubameyang'ın transferi konusunda Arsenal ile herhangi bir temas yok" diye konuştu.

    Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından 'un sportif direktörü Michael Zorc, Arsenal'i çalıştıran 'in sarı-siyahlı futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang'a ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

    Sarı-siyahlı takımın sportif direktörü Michael Zorc, yaptığı açıklamada, Wenger'in kendi oyuncularının performansıyla ilgili konuşması gerektiğini belirterek, "Başka takımların oyuncularıyla ilgili açıklama yapılmasını saygısızlık olarak algılıyoruz. Pierre-Emerick Aubameyang'ın transferi konusunda Arsenal ile herhangi bir temas yok." ifadelerini kullandı.

    Wenger, disiplin sorunları nedeniyle Borussia Dortmund'da son dönemde kadro dışı kalan 28 yaşındaki oyuncunun futbol karakterinin Arsenal'e uygun olduğunu söylemişti.

    Gabonlu santrfor, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 23 maçta 21 gole imza attı.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Borussia Dortmund'dan Wenger'e tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN