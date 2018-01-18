Borussia Dortmund'dan Wenger'e tepki
Borussia Dortmund'un sportif direktörü Zor, "Başka takımların oyuncularıyla ilgili açıklama yapılmasını saygısızlık olarak algılıyoruz. Pierre-Emerick Aubameyang'ın transferi konusunda Arsenal ile herhangi bir temas yok" diye konuştu.
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc, Arsenal'i çalıştıran Arsene Wenger'in sarı-siyahlı futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang'a ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.
Sarı-siyahlı takımın sportif direktörü Michael Zorc, yaptığı açıklamada, Wenger'in kendi oyuncularının performansıyla ilgili konuşması gerektiğini belirterek, "Başka takımların oyuncularıyla ilgili açıklama yapılmasını saygısızlık olarak algılıyoruz. Pierre-Emerick Aubameyang'ın transferi konusunda Arsenal ile herhangi bir temas yok." ifadelerini kullandı.
Wenger, disiplin sorunları nedeniyle Borussia Dortmund'da son dönemde kadro dışı kalan 28 yaşındaki oyuncunun futbol karakterinin Arsenal'e uygun olduğunu söylemişti.
Gabonlu santrfor, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 23 maçta 21 gole imza attı.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 18:47
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Trabzonspor, yeni transferi KAP'a bildirdi!
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konyaya elenmesek alırlar mıydı günaydın Üsküdarda sabah oldu. Giresun çeyrek finalde Trabzon nerede? amaç TS yi kurtarmak mı yoksa koltuğu mu?.
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Remy yatıyor
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Trabzonsporlu Beceriksiz yönetim kimseyi transfer edemez.
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Terim de Hamzaoğlu gibi 'hareketli golcü' istedi
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eleman e ozaman cengiz ünder.
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