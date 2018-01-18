Aubameyang'ın cezası devam ediyor
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'un Gabonlu forveti Pierre-Emerick Aubameyang, yarın Hertha Berlin ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.
Borussia Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc, yaptığı açıklamada, disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı kalan Aubameyang'ın cezasının sürdüğünü ve Hertha Berlin maçının kadrosuna dahil edilmediğini söyledi.
Pierre-Emerick Aubameyang'ın antrenmanlarına Dortmund'da devam edeceğini belirten Zorc, "Futbolcumuzun kafasında başka sorunlar olduğunu ve Berlin'deki maça odaklanmadığını düşünüyoruz." diye konuştu.
Arsenal'e transfer olacağı iddia edilen Aubameyang, disiplinsiz davranışlarından dolayı geçen hafta Wolfsburg'a karşı oynanan maçta da kadro dışı kalmıştı. 28 yaşındaki futbolcu, aynı gerekçeyle 2017 Kasım ayında Stuttgart maçında da kadroda yer almamıştı.
Borussia Dortmund, ligin 19. haftasının açılış maçında yarın deplasmanda Hertha Berlin ile karşılaşacak.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:11
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Trabzonspor, yeni transferi KAP'a bildirdi!
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konyaya elenmesek alırlar mıydı günaydın Üsküdarda sabah oldu. Giresun çeyrek finalde Trabzon nerede? amaç TS yi kurtarmak mı yoksa koltuğu mu?.
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Remy yatıyor
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Trabzonsporlu Beceriksiz yönetim kimseyi transfer edemez.
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Terim de Hamzaoğlu gibi 'hareketli golcü' istedi
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eleman e ozaman cengiz ünder.
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