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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Aubameyang'ın cezası devam ediyor

    Aubameyang'ın cezası devam ediyor

    1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından 'un Gabonlu forveti Pierre-Emerick Aubameyang, yarın Hertha Berlin ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.

    'un sportif direktörü Michael Zorc, yaptığı açıklamada, disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı kalan Aubameyang'ın cezasının sürdüğünü ve Hertha Berlin maçının kadrosuna dahil edilmediğini söyledi.

    Pierre-Emerick Aubameyang'ın antrenmanlarına Dortmund'da devam edeceğini belirten Zorc, "Futbolcumuzun kafasında başka sorunlar olduğunu ve Berlin'deki maça odaklanmadığını düşünüyoruz." diye konuştu.

    Arsenal'e transfer olacağı iddia edilen Aubameyang, disiplinsiz davranışlarından dolayı geçen hafta Wolfsburg'a karşı oynanan maçta da kadro dışı kalmıştı. 28 yaşındaki futbolcu, aynı gerekçeyle 2017 Kasım ayında Stuttgart maçında da kadroda yer almamıştı.

    , ligin 19. haftasının açılış maçında yarın deplasmanda Hertha Berlin ile karşılaşacak.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:11
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