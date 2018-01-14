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    14 Ocak 2018, Pazar
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    Resmi açıklama! Yıldız oyuncu !

    Resmi açıklama! Yıldız oyuncu kadro dışı!

    adı kulüpleriyle anılan Pierre-Emerick Aubameyang, teknik direktör tarafından bırakıldı

    Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Aubameyang'ın disiplinsiz davranışları nedeniyle Wolfsburg ile oynanacak sezonun ikinci devresinin ilk maçında kadroda olmayacağı belirtildi.

    'un teknik direktörü , Sky televizyon kanalına yaptığı açıklamada, golcü oyuncuyu, kendileri için önemli olan takım toplantısına katılmadığı gerekçesiyle kadroya almadığını ifade etti.

    adı kulüpleriyle anılan Aubameyang, geçen yıl kasım ayında Bundesliga'nın 12. haftasında Stuttgart'a karşı oynanan maçtan önce de disiplinsiz davranışlarından dolayı kadrodan çıkarılmıştı.

    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 20:10
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