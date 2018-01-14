Resmi açıklama! Yıldız oyuncu kadro dışı!
Transferde adı Çin kulüpleriyle anılan Pierre-Emerick Aubameyang, teknik direktör Peter Stöger tarafından kadro dışı bırakıldı
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Aubameyang'ın disiplinsiz davranışları nedeniyle Wolfsburg ile oynanacak sezonun ikinci devresinin ilk maçında kadroda olmayacağı belirtildi.
Borussia Dortmund'un teknik direktörü Peter Stöger, Sky televizyon kanalına yaptığı açıklamada, golcü oyuncuyu, kendileri için önemli olan takım toplantısına katılmadığı gerekçesiyle kadroya almadığını ifade etti.
Transferde adı Çin kulüpleriyle anılan Aubameyang, geçen yıl kasım ayında Bundesliga'nın 12. haftasında Stuttgart'a karşı oynanan maçtan önce de disiplinsiz davranışlarından dolayı kadrodan çıkarılmıştı.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 20:10
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