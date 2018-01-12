Bayern Münih galibiyetle başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 3-1 mağlup etti
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) sezonun ikinci yarının açılış maçında Bayern Münih, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 3-1 yendi.
BayArena'da oynanan Bundesliga'nın 18. hafta karşılaşmasında Bayer Leverkusen, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih'i konuk etti.
Karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Bavyera ekibinin gollerini 32. dakikada Javier Martinez, 59. dakikada Franck Ribery ve 90 artı 1'de James Rodriguez attı.
Ev sahibi takımının tek golünü 70. dakikada Kevin Volland kaydetti.
Bayern Münih, ligde 44 puanla liderliği sürdürürken, Bayer Leverkusen 28 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada yer alıyor.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:53
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Conte'nin aracına masa düştü
Toplam 1
Yorum
kara murat kasadır o para kasası
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Fatih Terim rica etti, başkan yaptı
Toplam 2
Yorum
aa neredeyse Fatih terim tuvalete gitti bilmem ne oldu diyeceksiniz...Fatihin uşağı olmuşsunuz
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Aykut Kocaman: "Robin van Persie ile..."
Toplam 5
Yorum
KANARYA DİSİPLİN OLAYAN YERDE BAŞARININ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL HİÇ KİMSE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜNÜN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR
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