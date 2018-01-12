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    12 Ocak 2018, Cuma
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    galibiyetle başladı

    Bayern Münih galibiyetle başladı

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 'ın rakibi , deplasmanda 'i 3-1 mağlup etti

    Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) sezonun ikinci yarının açılış maçında , deplasmanda 'i 3-1 yendi.

    BayArena'da oynanan Bundesliga'nın 18. hafta karşılaşmasında Bayer Leverkusen, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 'ın rakibi Bayern Münih'i konuk etti.

    Karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Bavyera ekibinin gollerini 32. dakikada Javier Martinez, 59. dakikada ve 90 artı 1'de attı.

    Ev sahibi takımının tek golünü 70. dakikada Kevin Volland kaydetti.

    Bayern Münih, ligde 44 puanla liderliği sürdürürken, Bayer Leverkusen 28 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada yer alıyor.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:53
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