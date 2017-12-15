Kerem Demirbay Almanya'da alay konusu oldu!
Hoffenheim-Stuttgart maçında ofsayttan attıkları gol geçersiz sayılan ancak karara itiraz eden Kerem Demirbay, Almanya'da günün konusu oldu. Basın Kerem'le 'ofsaytı bilmeyen milli futbolcu' diye dalga geçerken, Kerem'e ofsayt kuralını sahada anlatan hakem de, futbolcunun 2 yıl önce 'erkek futbolunda işi yok' dediği kadın hakem Steinhaus çıktı
Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen Kerem Demirbay, ülkede alay konusu oldu. Stuttgart maçında ofsayttaki arkadaşına pas veren ve ardından atılan golün geçersiz sayılmasına itiraz eden Kerem için Alman basını, "Milli takım oyuncusu ofsayt kuralını bilmiyor" yorumlarında bulundu. Öte yandan maçın hakemi ile Kerem arasında geçmişe dayanan bir olay ise, pozisyonu daha da ilginç bir hale getirdi.
MAÇTA NELER YAŞANDI?
Hoffenheim-Stuttgart maçının uzatma dakikalarında Stutgart bir korner kazandı. 1-0 geride olan takımına beraberlik kazandırmak isteyen Stuttgart kalecisi Zieler de gol için rakip ceza alanına gitti.
Ancak pozisyonda top Hoffenheim orta sahası Kerem Demirbay'da kaldı. Kerem de hızlı bir şekilde topla rakip yarı alana geçti. Ancak Kerem, boş kaleye vurmak yerine o sırada kural gereği ofsaytta olan Kramaric'e pas verdi. Kramaric, Suttgart'tan sadece Ascacibar'ın kendi kalesine yakın olmasından dolayı ofsayt pozisyonundaydı...
Yardımcısının uyarısı ile maçın kadın orta hakemi Steinhaus hiç tereddüt etmeden ofsayt kararını verdi. Kerem ise Stuttgart'lı Ascacibar'ı göstererek pozisyonun ofsayt olmadığını anlatmaya çalıştı. Hakem Steinhaus ise Kerem'e "Bir futbolcu pasın verildiği anda kale ile arasında en az iki rakip futbolcu bulunmazsa ofsayttır." kuralını anlattı ve kararını açıkladı.
2 YIL ÖNCEDEN O TESADÜF
Kerem Demirbay, iki yıl önce Fortuna Düsseldorf'ta oynarken, Frankfurt maçında kendisine kırmızı kart gösteren hakem Steinhaus'a yönelik "Erkek futbolunda kadınların işi olmadığını düşünüyorum" demiş ve bu yüzden 5 maç ceza almıştı. Kerem daha sonra sosyal paylaşım sayfaları üzerinden Steinhaus'tan özür dilemiş, SSVg 06 Hagen ile Blau Weiss Langenberg kız takımları arasında oynanan maçta da hakemlik yapmıştı.
Kaynak: Sabah.com.tr
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:52
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Cimbom'da temizlik zamanı!
Toplam 13
Yorum
galah Asamoah ve Konoplyanka gelsin...Konoplyanka Belhanda,yi yedek biraksin ..bakin ozaman büyk takimlara karsi nasil kazanirir
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Bayern Münih'ten skandal Beşiktaş uyarısı!
Toplam 12
Yorum
hain renkliler dogru yu bir tek renkliler mi biliyor
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Cimbom'da temizlik zamanı!
Toplam 13
Yorum
aslan evet tek eksigimiz büyük maç kazanamamak evet bşş ve bjk maçları rezil oynadık ama bu takıma şartsız destek vermeliyiz şampiyonluk anadoluda
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