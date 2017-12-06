 Yunus’tan özeleştiri – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Yunus’tan özeleştiri

    Yunus’tan özeleştiri
    Alman ekibi Wolfsburg'ta oynayan Yunus Mallı, 2018 hüsranıyla ilgili konuştu. Dünya Kupası'na gidememelerinin kendilerini çok üzdüğünü belirten milli futbolcu, "Herkes kendisini sorgulamalı lazım. Daha da çok çalışmak zorundayız" dedi.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:08
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