Yunus’tan özeleştiri

Alman ekibi Wolfsburg'ta oynayan Yunus Mallı, 2018 hüsranıyla ilgili konuştu. Dünya Kupası'na gidememelerinin kendilerini çok üzdüğünü belirten milli futbolcu, "Herkes kendisini sorgulamalı lazım. Daha da çok çalışmak zorundayız" dedi.