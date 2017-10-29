Çağlar kızardı, Freiburg kaybetti
Almanya Bundesliga mücadelesinde milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Freiburg, Stuttgart'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu.
Genç oyuncu Çağlar Söyüncü, maçın 12'nci dakikasında durum 0-0 iken direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Milli stoperin takımını 10 kişi bırakmasının ardından Stuttgart, 38'de Ginczek, 45'te Pavard ve 82'de Terodde'nin kaydettiği goller ile sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu mücadelenin ardından Freiburg 10 maç sonunda 8 puanda kalırken, Stuttgart 13 puana yükseldi.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:17
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Aziz Yıldırım'dan dördüncü yıldız mesajı
Toplam 7
Yorum
AMBARDA Darı yok
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Özkahya yönetecek
Toplam 4
Yorum
MAİCON GS nin Akhisar kadar da gücümü yok.TS yi yenecek kadar.Hakemi bahane etmeyin.Zaten ligdeki hakemlerin hiçbiri güvenilmez.GS yi oynatmamaya ç
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Aziz Yıldırım'dan dördüncü yıldız mesajı
Toplam 7
Yorum
arda hahaha ruya goruyor herhalde
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