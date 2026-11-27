Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Uğur Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, uzun süredir aynı sistemde oynayan takımı üçlü savunmadan dörtlüye döndürdüklerini söyledi.

Bunun bedelini iki haftadır maçların son dakikalarında ödediklerini dile getiren Uçar, "Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Tabii bir formasyon değişikliğine gidiyoruz. Uzun süredir üçlü sistemle oynayan takımı, dörtlüye döndürdük. Bunun acısını son iki haftada maçların son dakikasında yaşıyoruz. Geçen hafta Kasımpaşa maçında ve bu hafta şanssız yediğimiz gollerle son dakikalarda mağlup olduk. İnşallah daha çok çalışacağız, bunun üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Uçar, maçın hakeminin kararlarını eleştirerek karşılaşmayı tekrar izlemesi gerektiğini savundu.

Maç içinde hakemin garip kararlar verdiğini dile getiren Uçar, hakemin maça daha konsantre olması gerektiğini kaydetti.

Mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını ifade eden Uçar, "Kaybettiğimiz için üzgünüz ama şunu söylemem gerekiyor. Çok iyi bir kulüpte çalışıyoruz. Futbolcuların da bunun değerini bilmesi gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.