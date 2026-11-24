Alanyaspor, sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Antrenman, koşu ve dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Kasımpaşa karşılaşmasında ilk 11'de görev alan futbolcular, antrenmanı yenileme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise top kapma çalışmasının ardından dar alanda bire bir mücadele ve şut çalışması gerçekleştirdi.