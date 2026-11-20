Trendyol Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan ve son 4 maçını kaybeden Alanyaspor, kritik Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Dün, Akdeniz ekibinin idmanında sürpriz ziyaretçileri vardı. Alanyaspor antrenmanını ziyaret eden Alanyasporlular Derneği yönetim kurulu üyeleri, futbolculara ve teknik heyete destek verdi.
Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan ve son 4 maçını kaybeden Alanyaspor, kritik Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Dün, Akdeniz ekibinin idmanında sürpriz ziyaretçileri vardı. Alanyaspor antrenmanını ziyaret eden Alanyasporlular Derneği yönetim kurulu üyeleri, futbolculara ve teknik heyete destek verdi.