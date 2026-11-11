Pereira’nın yerine Uçar

Alanyaspor'da Joao Pereira'yla yollar ayrıldı. Son olarak evinde Trabzonspor'a kaybeden ve 4'te sıfır çeken Akdeniz ekibinde Uğur Uçar'la prensipte anlaşıldı. Çorum'u Süper Lig'e taşıyan Uçar, ardından 6. haftada ironik bir şekilde evinde Alanya yenilgisi sonrasında gönderilmiş, yerine Burak Yılmaz getirilmişti.
Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
Alanyaspor'da Joao Pereira'yla yollar ayrıldı. Son olarak evinde Trabzonspor'a kaybeden ve 4'te sıfır çeken Akdeniz ekibinde Uğur Uçar'la prensipte anlaşıldı. Çorum'u Süper Lig'e taşıyan Uçar, ardından 6. haftada ironik bir şekilde evinde Alanya yenilgisi sonrasında gönderilmiş, yerine Burak Yılmaz getirilmişti.